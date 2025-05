Gp Silverstone capolavoro Bezzecchi Marc Marquez terzo cade Bagnaia

Marco Bezzecchi conquista il GP di Silverstone, regalando all’Aprilia una prestigiosa vittoria e mettendo in discussione le gerarchie mondiali di MotoGP. Dopo una ripartenza emozionante, il pilota italiano supera i favoriti come Marc Marquez, che si piazza terzo, mentre Bagnaia cade. Un capolavoro che ha scosso il campionato e regalato emozioni ai tifosi.

Marco Bezzecchi conquista il Gp di Gran Bretagna di MotoGp a Silverstone e riporta l'Aprilia alla vittoria. Il pilota italiano ha la meglio sui leader del mondiale nella seconda partenza dopo che la gara era ripresa in seguito alla bandiera rossa esposta al secondo giro per una macchia d'olio in pista.

Marco Bezzecchi conquista il GP di Silverstone, regalando all'Aprilia una vittoria emozionante. Il pilota italiano ha superato Marc Marquez, terzo al traguardo, e ha dimostrato grande determinazione nella gara ripresa dopo la bandiera rossa.

Segui in diretta il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con Bezzecchi incoronato re di Silverstone e Bagnaia in difficoltà.

La classifica del GP di Silverstone: Bezzecchi torna 1° approfittando di un problema tecnico a Quartararo. Marquez sul podio, Bagnaia cade

Marco Bezzecchi vince il GP Gran Bretagna a Silverstone. Al secondo posto Zarco mentre terzo ha chiuso Marc Marquez

Marco Bezzecchi vince a Silverstone, approfittando del ritiro di Quartararo. Marc Marquez chiude terzo. Grande spettacolo nella gara di Motogp a Silverstone: vince Marco Bezzecchi sulla sua Aprilia

