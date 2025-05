Gp Monaco oggi gara live Griglia di partenza e classifica – Diretta

Oggi, 25 maggio, si corre il Gran Premio di Monaco di Formula 1, ottavo appuntamento del Mondiale. In diretta tv e streaming, i tifosi seguono con entusiasmo la gara sul celebre circuito di Montecarlo, simbolo di eleganza e adrenalina. La McLaren domina la griglia grazie alla pole position, promettendo emozioni intense e sfide avvincenti in uno dei momenti più attesi del campionato.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista a Montecarlo con il Gp di Monaco oggi 25 maggio. Per l'ottavo appuntamento del Mondiale – in diretta tv e streaming – il circus si ritrova su uno dei circuiti più belli e iconici del calendario, con la McLaren a guidare il gruppo grazie alla pole position.

Oggi, domenica 25 maggio, si disputa il GP di Monaco 2025, ottavo appuntamento del mondiale di F1. La gara, prevista alle ore 15:00, si svolge sul celebre circuito cittadino del Principato.

Il GP di Monaco 2025 di F1 si corre domenica 25 maggio nel pomeriggio, è la 71ª edizione. La gara, assente dal 1951 al 1954 e nel 2020 per pandemia, sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8.

Oggi, domenica 25 maggio, si disputa il GP di Monaco 2025, ottavo appuntamento del Mondiale di F1. La gara, sul celebre circuito del Principato, inizia alle 15:00 e promette molta emozione e incertezza nei risultati.

