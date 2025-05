gp monaco norris trionfa in un finale da brivido tra strategia e colpi di scena

Nel Gran Premio di Monaco, Lando Norris ha conquistato una spettacolare vittoria in un finale mozzafiato ricco di strategia e colpi di scena. L'emozione ha raggiunto il culmine tra le strade di Monte-Carlo, con Norris al comando su McLaren, sfidando avversari come Leclerc e Verstappen. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa entusiasmante corsa che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso.

MONTE-CARLO, MONACO – MAY 25: Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes leads Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Scuderia Ferrari SF-25 Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 and the rest of the field at the start during the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 25, 2025 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Mark ThompsonGetty Images) Il Gran Premio di Monaco 2025 si è concluso con un’esplosione di emozioni, regalando a Lando Norris una vittoria inaspettata... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it