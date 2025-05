Gp di Monaco | Leclerc parte in prima fila accanto a Norris l' incognita delle 2 soste Live

Il Gran Premio di Monaco si prepara a entusiasmare gli spettatori, con Leclerc in prima fila accanto a Norris. L'incognita delle due soste live aggiunge suspense, mentre il pilota Ferrari si è visto sfuggire la pole all'ultimo secondo, battuto dalla McLaren di Norris che ha stabilito il record sul circuito. Una sfida appassionante tra velocità, strategia e nervi saldi sul celebre tracciato monegasco.

Il pilota della Ferrari beffato all'ultimo secondo da quello della McLaren che ha centrato la pole col record della pista... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gp di Monaco: Leclerc parte in prima fila accanto a Norris, l'incognita delle 2 soste Live

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: la Ferrari spera in un guizzo a Montecarlo. Si parte alle 13.30

Benvenuti alla diretta live del Live F1 GP Monaco 2025! La Ferrari spera in un colpo di scena a Montecarlo, con il via alle 13:30.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Hamilton svetta nella FP1, Leclerc tampona Stroll

Segui in diretta il GP di Monaco 2025 di F1, con Hamilton che svetta nelle FP1 e un incidente tra Leclerc e Stroll.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: uno-due McLaren nella FP1, Leclerc e Hamilton in top-5

Resta aggiornato sulla diretta del GP di Monaco 2025 di Formula 1. In FP1, McLaren domina, con Leclerc e Hamilton nella top 5.

F1 Gp Monaco diretta LIVE: Norris dalla pole, Leclerc e la Ferrari sognano in prima fila. Hamilton parte 7°

Da sport.virgilio.it: Il racconto in diretta del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montecarlo. Sono previsti 78 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 25 maggi ...

F1 Gp Monaco, la diretta della gara: Leclerc parte dalla prima fila dietro a Norris. Hamilton scatta settimo

Si legge su corriere.it: Charles scatta secondo dietro a Norris, Hamilton settimo. In seconda fila Piastri e Verstappen. Incertezza sulla regola del doppio pit-stop ...

Live. GP Monte Carlo in diretta: Leclerc tenta il colpaccio (come nel 2024) ma dovrà fare i conti con Norris

Da ilmessaggero.it: Esattamente un anno fa, Charles Leclerc vinceva per la prima volta il Gran Premio di casa, quello di Monte Carlo dove lui è nato e tuttora ci vive. Oggi è alla caccia del ...

