Goti spiega le dimissioni | Troppo peso cose personali e meno al lavoro concreto

Goti ha spiegato le sue dimissioni attribuendole al peso di questioni personali e a una minore attenzione al lavoro concreto. Follonica ricorda un’atmosfera tesa e un possibile rimpasto, ma Goti ha contestato le motivazioni ufficiali, ritenendole poco convincenti. Dopo aver parlato a quattrocchi con il sindaco, ha deciso di lasciare, preferendo non divulgare i dettagli delle conversazioni.

FOLLONICA "L'aria era davvero tesa, pesante. Si percepiva già da tempo l'idea di un possibile rimpasto. Poi mi sono state spiegate le motivazioni che però, a mio avviso, non reggevano. Ne ho parlato a quattr'occhi con il sindaco. Anche se preferisco non riportare le sue parole, io non ho trovato che ci fossero motivazioni solide per arrivare a questo punto". Queste sono le parole di Eleonora Goti (foto), che lo scorso venerdì mattina si è dimessa dal suo ruolo di assessore all'interno della giunta comunale di Follonica.

