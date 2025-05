Golf | Kristoffer Reitan fantastica rimonta con vittoria al Soudal Open Laporta sfiora la top ten

Kristoffer Reitan ha regalato una straordinaria rimonta al Soudal Open di Anversa, conquistando la vittoria in un emozionante playoff a tre. Sotto la pioggia, il norvegese ha messo a segno un fantastico birdie alla buca 18 alla seconda possibilità , coronando un finale avvincente. Nel frattempo, il nostro Laporta ha sfiorato un posto tra i primi dieci, rendendo il torneo ancora più entusiasmante.

Si chiude un ultimo, praticamente infinito giro al Soudal Open di Anversa. Al termine di un playoff a tre dalle non poche emozioni, e anche sotto la pioggia che proprio nei minuti finali inizia a scendere, a vincere è il norvegese Kristoffer Reitan, che piazza un grande birdie alla 18 alla seconda volta alla 18 per beffare l’olandese Darius van Driel e soprattutto lo scozzese Ewen Ferguson. I tre avevano chiuso a -13 le 18 buche regolari. Va ricordato che alle buche di spareggio si era arrivati in virtù sia di uno straordinario Reitan nelle ultime 18 buche (-9, 10 birdie e un bogey: ha ripreso 21 posizioni) che del bogey di Ferguson alla 18, quello che ha reso necessario il playoff... 🔗 Leggi su Oasport.it