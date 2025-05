Gol Haps il Venezia pareggia al Penzo! Un tiro deviato da Savona fissa il 2-2 che rischia di estromettere i bianconeri dalla Champions – VIDEO

Gol di Haps! Al Penzo, il Venezia sorprende la Juventus pareggiando 1-1 grazie a un tiro deviato di Savona. Questo risultato mette a serio rischio le ambizioni bianconere di qualificazione alla Champions League. In un match avvincente, l'eclettico difensore del Venezia ha ribaltato le aspettative, complicando ulteriormente la situazione per la squadra di Allegri. Scopri di più nel video di JuventusNews24.

Gol Haps, il Venezia pareggia al Penzo! L’eclettico difensore degli arancioneroverdi equilibra la sfida e rischia di estromettere i bianconeri dalla Champions. Ridgeciano Haps rischia di complicare i piani Champions League della Juve. Il difensore del Venezia pareggia i conti della sfida del Penzo. Adesso Venezia Juve recita il risultato di 2-2. Ridgeciano Haps ?? Venezia 2-2 Juventus pic.twitter.comhf836qDG4u — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 25, 2025 Il rasoterra mancino dell’olandese ha bucato Di Gregorio, il quale non ha potuto nulla soprattutto per via della deviazione di Nicolò Savona. Con questo pareggio, attualmente, i bianconeri sarebbero quinti e, quindi estromessi dalla Champions League... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Haps, il Venezia pareggia al Penzo! Un tiro deviato da Savona fissa il 2-2 che rischia di estromettere i bianconeri dalla Champions – VIDEO

Altre fonti ne stanno dando notizia

Highlights Cagliari-Venezia 3-0: Video e Gol; Cagliari-Venezia 3-0 - E' FINITAAAAAAAAAAA! IL CAGLIARI E' SALVO!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Venezia-Juventus 2-2 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Venezia-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

Venezia in vantaggio: Fila torna a segnare dopo 43 giorni - Cross di Haps per il tocco sotto misura di Fila: così il Venezia, dopo neanche due minuti di gioco, ha trovato il gol del vantaggio nel match contro la Juventus. Per il centravanti ... Da tuttojuve.com

Diretta Venezia-Juve: la sfida che vale salvezza e quarto posto. Risultato live ora - Un'ultima giornata di campionato al cardiopalma: sei partite di Serie A in contemporanea con i piazzamenti europei e la salvezza ancora in ballo. Venezia e Juventus sono assolute protagoniste di entra ... Come scrive msn.com

[GOL IN LIVE, ANNULLATO!] Torino-Venezia 1-2 ?? Gol Haps