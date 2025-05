Gol annullato Alberto Costa tocco di braccio prima della grandissima rete in Venezia Juve | ecco cosa è successo – VIDEO

Nel match tra Venezia e Juventus, un'accesa controversia ha segnato il finale, con il gol di Alberto Costa annullato per un tocco di braccio. L'incredibile rete, che aveva riportato la squadra veneta in parità, è stata cancellata dopo un controllo VAR. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e guarda il VIDEO dell'episodio che ha infiammato gli animi dei tifosi.

Gol annullato Alberto Costa, tocco di braccio prima della grandissima rete: il VIDEO e il racconto di cosa è successo. Venezia Juve era tornata in parità con un’incredibile rete di Alberto Costa che è stato poi annullata in seguito a un check del VAR per un tocco col braccio del difensore. Alberto Costa ?? Venezia 1-1 Juventus pic.twitter.comp1bDGgcbUT — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 25, 2025 Dopo una bella azione offensiva, la Juventus aveva trovato il gol del pareggio con Alberto Costa con un siluro da fuori area. Tutto vanificato a causa del tocco del braccio, sicuramente involontario, del terzino... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol annullato Alberto Costa, tocco di braccio prima della grandissima rete in Venezia Juve: ecco cosa è successo – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime

Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

Cesari rivela: «Gol annullato a Masina in Torino Inter? Ecco cosa penso sulla decisione»

Graziano Cesari analizza il controverso gol annullato a Masina nella gara tra Torino e Inter, fornendo un approfondimento nella sua rubrica per Pressing.

Alberto Marini: il gol decisivo per la salvezza del Terranuova Traiana in Serie D

Alberto Marini ha siglato il gol decisivo nel playout tra Terranuova Traiana e Figline, realizzando il momento cruciale per la salvezza della squadra in Serie D.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, Alberto Costa spreca il gol della permenza?

Si legge su calciostyle.it: Juventus, come si fa a sbagliare un gol del genere?… La più significativa è arrivata proprio contro il Bologna, in una gara chiave per la corsa Champions: entrato nella ripresa, Costa ha avuto ...

Alberto Costa, prova deludente ed il gol sbagliato pesa

Lo riporta tuttojuve.com: Alberto Costa ha deluso nella gara contro il Bologna, il suo ingresso non è stato di livello, non è riuscito ad incidere a livello offensivo e pesa un grave errore, oltre a questo, grande ...

Dal gol mancato al futuro incerto: Costa inciampa a Bologna e fa riflettere la Juve

Lo riporta it.blastingnews.com: Alberto Costa, giovane terzino della Juventus, nello scontro diretto contro il Bologna e con il punteggio sull'1-1 ha clamorosamente inciampato a pochi passi dalla gloria, sprecando il gol del ...

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1 | HIGHLIGHTS | Points Shared in Bologna | Serie A 2024/25