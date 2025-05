Gli stornelli romani di Ketama126 | La trap mi ha rotto le palle – L’intervista

In un'atmosfera di cambiamento e riflessione, Ketama126, iconico trapper romano, presenta il suo nuovo album "33", un omaggio ai 33 anni di Cristo, denso di metafore sulla morte e il rinnovamento. In questa intervista, esploreremo il suo percorso artistico e il suo rapporto con la musica, rivelando come la trap lo abbia spinto a ridefinire il suo stile e la sua identità.

«Partiamo dal fatto che il disco si chiama 33, come gli anni di Cristo, questa è già una metafora per quanto riguarda la morte e il cambiamento». Il cambiamento in questione è quello di Ketama126, 33 anni, uno dei più seguiti trapper della scuola romana, che con il nuovo album, uscito venerdì 23 maggio, sposta il focus della sua musica, come già anticipato dai singoli La caciara e 33. La nuova frontiera è il new folk romanesco, la tradizione, lo stornello, che concede a Piero Baldini – così all’anagrafe – un nuovo ventaglio di possibilità espressive. Hai definito questo come tempo di morte e di rinascita... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gli stornelli romani di Ketama126: «La trap mi ha rotto le palle» – L’intervista

