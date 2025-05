Gli esplode il fegato in un incidente salvo grazie al trapianto | la storia di un 55enne della provincia di Cuneo

Un uomo di 55 anni della provincia di Cuneo ha subito un grave incidente, rimanendo schiacciato contro una pala agricola e rischiando la vita per un fegato esploso. Grazie a un pronto intervento di emergenza presso le ospedali Molinette di Torino, è stato salvato con un trapianto di fegato, regalando una speranza e un lieto fine a questa drammatica vicenda.

TORINO (ITALPRESS) – Gli era "esploso" il fegato dopo essere rimasto schiacciato contro il braccio di una pala agricola, è stato salvato con un trapianto di fegato in emergenza nazionale all'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. È la storia a lieto fine di un uomo di 55 anni della provincia di Cuneo, che mentre stava lavorando nel silos della sua azienda agricola è stato vittima di un incidente, subendo lo schiacciamento della parte superiore destra dell'addome. Dopo il ricovero all'ospedale di Cuneo, dove sono state eseguite quattro operazioni per contenere le perdite di sangue, si era reso necessario un trapianto di fegato per salvargli la vita...