Gli esplode il fegato dopo un incidente | salvato grazie a un trapianto alla Città della Salute

Un uomo di 55 anni della provincia di Cuneo ha rischiato la vita dopo un incidente che ha provocato un grave danno al fegato. Salvato grazie a un intervento d’emergenza presso l’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, ha ricevuto un trapianto ai limiti dell’impossibile, dimostrando la capacità del sistema sanitario di affrontare sfide estreme per salvare vite umane.

Un intervento ai limiti dell’impossibile ha permesso di salvare la vita a un uomo di 55 anni, residente in provincia di Cuneo, grazie a un trapianto di fegato effettuato in emergenza nazionale presso l’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS). L’uomo aveva subito un gravissimo trauma epatico in seguito a . Gli “esplode” il fegato dopo un incidente: salvato grazie a un trapianto alla Città della Salute L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gli “esplode” il fegato dopo un incidente: salvato grazie a un trapianto alla Città della Salute

