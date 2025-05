Gli alimenti fondamentali per dormire bene | quali preferire per un sonno di qualità

Un'alimentazione equilibrata può favorire un sonno di qualità. Alcuni alimenti ricchi di triptofano, come noci, semi e latte, aiutano a stimolare la produzione di melatonina, l'ormone che regola il ritmo circadiano. Scegliere cibi adatti e evitare pasti pesanti prima di dormire sono strategie semplici ma efficaci per migliorare il riposo e prevenire disturbi del sonno.

Per evitare problemi di sonno anche l'alimentazione può avere un ruolo chiave. Per produrre la melatonina, uno degli ormoni chiave nella regolazione del ritmo circadiano, il nostro corpo ha infatti di trionfano, un amminoacido essenziale che può assumere solo attraverso l'alimentazione...

