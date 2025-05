Giuntoli | "Un'impresa giocarci oggi la Champions Chi rientra e chi rimane per il Mondiale per club"

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, si è espresso a Sky e Dazn riguardo alle ambizioni della squadra in vista della Champions League e del Mondiale per club. Prima della sfida contro il Venezia, ha analizzato le prospettive di chi rientrerà e chi rimarrà escluso dall'importante competizione, sottolineando l'importanza di questo incontro per l'accesso alla prossima fase.

Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky e Dazn prima della gara contro il Venezia che può valere l`accesso alla prossima... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

14 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Il 14 maggio segna il 134º giorno dell'anno, con 232 giorni ancora da vivere. In questo giorno si celebra San Mattia, apostolo, mentre il proverbio invita a riflettere: "Maggio, vai adagio".

Oroscopo di oggi mercoledì 14 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 14 maggio, l'oroscopo offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, illuminando gli aspetti di amore, lavoro e fortuna.

Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde

Oggi si svolge un nuovo premier time alla Camera, ma le opposizioni non sembrano intenzionate a dare battaglia.

Approfondimenti da altre fonti

Giuntoli: "Un'impresa giocarci oggi la Champions. Chi rientra e chi rimane per il Mondiale per club"

Si legge su calciomercato.com: Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky e Dazn prima della gara contro il Venezia che può valere l`accesso alla prossima Champions League:.

Juventus, Giuntoli: “Essere qui è un’impresa. Faremo acquisti mirati”

Lo riporta gianlucadimarzio.com: Le parole di Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, a pochi attimi dal fischio d'inizio del match con il Venezia ...

Juventus, l’indizio di Giuntoli svela la strategia di mercato: l’identikit degli obiettivi estivi

Scrive msn.com: Nessuna sceneggiatura noir in casa Juventus, questa volta non serve certo un minuzioso lavoro investigativo per tracciare gli identikit. Basta una prova indiziaria.