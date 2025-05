Giuntoli a DAZN | La squadra sarà competitiva con qualche innesto Tudor? Siamo molto contenti del suo impatto Ecco il punto sui giocatori in prestito Poi risponde così alla domanda su Conte

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Venezia, esprimendo ottimismo sulla competitività della squadra e sugli innesti previsti. Ha elogiato l'impatto di Tudor e fornito aggiornamenti sui giocatori in prestito, rispondendo anche a una domanda su Conte. Ecco le principali affermazioni di Giuntoli sul futuro della Juventus e sulla partita di Serie A.

Cristiano Giuntoli ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «I giudizi di fuori interessano sempre. Abbiamo le idee molto chiare, abbiamo ringiovanito tanto. Siamo ripartiti, sapevamo che sarebbe stata un'annata complicata e lo è diventata ancora di più con i tanti infortuni. Dipende da noi l'accesso alla Champions League, abbiamo le idee molto chiare e siamo convinti che la squadra possa avere un futuro e che con qualche innesto possa essere competitiva a breve»...

