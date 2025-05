Giungla urbana al quartiere Ordona Sud | Da mesi siamo in queste condizioni

Nel quartiere Ordona Sud di Foggia, una residente lancia un appello urgente all'assessora all'Ambiente, evidenziando il degrado del territorio. "Provvedete, gentilmente, a far ripulire il quartiere?", chiede con un tono accorato, descrivendo la situazione come una vera e propria ‘giungla urbana’. Da mesi, i cittadini vivono in condizioni di abbandono, auspicando interventi decisivi per restituire decoro e sicurezza alla loro comunità .

Si rivolge direttamente all'assessora all'Ambiente del Comune di Foggia una residente del quartiere Ordona Sud: "Provvedete, gentilmente, a far ripulire il quartiere?", è il suo accorato appello. Lamenta una 'giungla urbana'. "Da mesi siamo in queste condizioni", fa sapere la lettrice di...

