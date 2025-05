Giro d’Italia tappa 15 | superato il Monte Grappa

Prosegue la 15ª tappa del Giro d’Italia, con i corridori che hanno superato il suggestivo Monte Grappa. La fuga verso la conclusione della gara si intensifica, mentre i ciclisti affrontano l’ultima parte della fase odierna, da Fiume Veneto ad Asiago. Dopo la sorprendente 14ª tappa, che ha rivoluzionato la classifica generale, gli atleti si preparano a battaglie finali. La corsa entra nel suo momento più cruciale.

Prosegue la 15esima tappa del Giro d’Italia, i corridori hanno superato il Monte Grappa e vanno verso la chiusura della gara. È il giorno della Fiume Veneto-Asiago, è in corso la 15esima tappa dell’edizione odierna del Giro d’Italia. La 14esima tappa ha stravolto la classifica generale, ma non è cambiato il leader: Isaac Del Toro continua a difendere la maglia rosa. Il messicano dell’Uae Team Emirates Xrg ha approfittato di un finale caotico e ha portato a 1’20” il suo margine su Simon Yates, primo inseguitore. Juan Ayuso è stato superato e adesso è distante 1’26” dalla vetta. Sale in quarta posizione Richard Carapaz, mentre Primoz Roglic resta quinto, ma il ciclista della Red Bull-Bora Hansgrohe vede salire il proprio distacco a 2’23”... 🔗 Leggi su Sportface.it

