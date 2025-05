Giro d’Italia Roglic crolla sul Monte Grappa Vince Verona Del Toro in gran forma

Nel cuore del Giro d'Italia, Primož Roglic vive una giornata da dimenticare sul Monte Grappa, cedendo sotto la pressione di Bernal e Carapaz. Mentre lo sloveno lotta per mantenere il ritmo, è Carlos Verona a brillare, conquistando la vittoria ad Asiago con una performance straordinaria. Roglic, incapace di reagire, perde terreno e scivola al decimo posto, lasciando aperta la battaglia per la maglia rosa.

Lo sloveno rimane sui pedali sull'ascesa finale, incapace di reagire all'attacco di Bernal e Carapaz. Al traguardo perde 90 secondi da Del Toro, scivolando al 10° posto. Ad Asiago trionfa Carlos Verona... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giro d’Italia, Roglic crolla sul Monte Grappa. Vince Verona, Del Toro in gran forma

Leggi anche questi approfondimenti

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

Giro d’Italia, Ayuso vince il primo arrivo in salita. Roglic maglia rosa – La nuova classifica

Juan Ayuso trionfa nel primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2025 a Tagliacozzo, conquistando la settima tappa.

Giro d’Italia, ad Ayuso la settima tappa. Roglic torna in maglia rosa

Juan Ayuso si impone nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, conquistando il traguardo da Castel di Sangro a Tagliacozzo.

Se ne parla anche su altri siti

Giro d’Italia, Roglic crolla sul Monte Grappa. Vince Verona, Del Toro in gran forma

Come scrive ilgiornale.it: Lo sloveno rimane sui pedali sull'ascesa finale, incapace di reagire all'attacco di Bernal e Carapaz. Al traguardo perde 90 secondi da Del Toro, scivolando al 10° posto. Ad Asiago trionfa Carlos Veron ...

Giro d'Italia, lo spagnolo Verona trionfa ad Asiago: Del Toro resta in rosa, crisi Roglic

Riporta msn.com: La 15a tappa del Giro d'Italia era disegnata per le fughe, nei 220km da Fiume Veneto ad Asiago, e non delude le attese. Prima del giorno di riposo trionfa la Lidl-Trek, che sale a quota sei vittorie e ...

Giro d'Italia - Roglic fatica e perde un minuto e mezzo dai rivali! Bernal e Carapaz attaccano, Del Toro resta in maglia rosa. Verona vince ad Asiago

Segnala eurosport.it: GIRO D'ITALIA - Altra fuga vincente sulle strade della corsa rosa 108. Carlos Verona attacca alla base dell'ultima salita e non viene più ripreso, trionfando in ...

BIG CRASH COSTS Primoz Roglic AND JUAN AYUSO A LOT OF TIME | Giro d'Italia 2025 Stage 14 Analysis