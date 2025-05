Giro d' Italia nella Marca un muro di emozioni tra le colline tinte di rosa

Il Giro d'Italia attraversa la Marca, trasformando le colline in un muro di emozioni dipinto di rosa. Pedala tra vigneti verdissimi mentre la passione si intensifica, regalando momenti indimenticabili. In questa domenica di sole, dopo la pioggia, ogni curva svela panorami mozzafiato, creando un'esperienza che si fissa nel cuore. Un viaggio unico, dove la bellezza della natura si intreccia con la magia dello sport.

La passione sale in bici, pedala tra le colline, si insinua nel verde brillante dei vigneti e lo tinge di un’emozione che dura nel tempo. Un’ultima curva, un sospiro, e poi la strada diventa uno spettacolo verticale. Una pennellata di rosa in una domenica di sole pieno, dopo la pioggia dell’anno... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Giro d'Italia nella Marca, un muro di emozioni tra le colline tinte di rosa

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Giro d’Italia, cronometro Lucca-Pisa: sosta, parcheggi e zone off limits

In occasione della tappa del Giro d’Italia “Lucca-Pisa ITT” del 20 maggio, il Comune di Pisa ha redatto un vademecum per cittadini, pendolari e visitatori.

Mads Pedersen trionfa a Valona: riconquista la maglia rosa al Giro d'Italia

Mads Pedersen continua a brillare nel panorama del ciclismo, consolidando il suo status di vincitore di prestigio.

Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia nella Marca, un muro di emozioni tra le colline tinte di rosa

Lo riporta trevisotoday.it: Entusiasmo incontenibile per l’ottavo passaggio del Giro d’Italia sull’iconica salita di San Pietro di Feletto. Gli organizzatori: “In ventimila, mai vista tanta gente”. Donazione per l’associazione f ...

LIVE Il Giro è nella Marca. In più di 5 mila al Muro di Ca' del Poggio, le Colline Unesco incantano i telespettatori

Riporta informazione.it: E’ partita puntualmente intorno alle 11.30, a Fiume Veneto, Comune friulano alle porte di Pordenone, la 15esima tappa del Giro d’Italia di ciclismo con destinazione Asiago (via Marca trevigiana). Deci ...

Giro d’Italia nella Marca: «Una vetrina per la filiera della bicicletta»

Segnala ilgazzettino.it: TREVISO - Nella Marca le imprese legate all’importante filiera della bicicletta sono 105, ovvero il 21% del totale regionale, un dato che rende Treviso la seconda provincia in Veneto ...

Giro d'Italia 2019 | Official Jerseys