Giro d' Italia | Modena accoglie la corsa rosa tra storia e passione

C’è un filo rosa che in questi giorni ha cucito insieme cuori, strade e passione: è il Giro d’Italia, che ha attraversato l’ Emilia tingendola di emozione e memoria. In carovana, tra sorrisi, pedali e applausi, alla partenza di Modena Mauro Vegni, direttore della corsa rosa, ci ha raccontato quanto questa terra sia parte viva del racconto del Giro, che da 108 edizioni unisce l’Italia, curva dopo curva, respiro dopo respiro. "Il Giro d’Italia è ancora una volta in Emilia-Romagna - ci ha detto - tra questa regione e la corsa rosa c’è un legame profondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net