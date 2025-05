Giro d’Italia Carlos Verona vince quindicesima tappa Del Toro sempre in rosa

Carlos Verona trionfa nella quindicesima tappa del Giro d'Italia, percorso di 219 km da Fiume Veneto ad Asiago. Il ciclista spagnolo della Lidl-Trek taglia il traguardo in solitaria, precedendo di 22" il tedesco Florian Stork e di 23" l'italiano Christian Scaroni. Con questa vittoria, Verona conferma la sua forma straordinaria mentre il "Toro" continua a indossare la maglia rosa.

