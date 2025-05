Giro d’Italia | cadute a Nova Gorica Aleotti e Roglic in difficoltà

La tappa del Giro d’Italia conclusasi a Nova Gorica è stata teatro di cadute, coinvolgendo anche i rider modenesi Aleotti e Roglic. Giovanni Aleotti, già sofferente a Napoli per un infortunio al ginocchio, ha cercato di rimanere in gara. La frazione è stata caratterizzata da momenti di difficoltà e scontri, evidenziando la fatica e la tensione di questa emozionante corsa tra le montagne italiane e slovene.

La tappa del Giro d’Italia che si è conclusa a Nova Gorica è stata contrassegnata da cadute, e anche i modenesi hanno pagato dazio. Il finalese Giovanni Aleotti (nella foto), che aveva battuto un ginocchio nella tappa di Napoli alla partenza da Modena, aveva dichiarato di essere pronto ad affiancare Roglic per riconquistare la maglia rosa è rimasto coinvolto nella maxi caduta che ha riscritto la classifica generale alle spalle del messicano Del Toro. Oggi Giovanni festeggia il suo 26esimo compleanno scalando il Montegrappa e sperando di essere d’aiuto a Roglic che, invece, ha riportato qualche abrasione che lo staff medico dello sloveno dovrà verificare, visto che è sempre più convinto dopo gli incitamenti dei suoi concittadini di lottare per la maglia rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia: cadute a Nova Gorica, Aleotti e Roglic in difficoltà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giro d’Italia 2025: Van Uden vince in volata a Lecce. Pedersen resta maglia rosa anche se coinvolto in due cadute

Nella quarta tappa del Giro d'Italia 2025, che si è svolta da Alberobello a Lecce, è stato Casper Van Uden a conquistare la vittoria in volata, trionfando su Olav Kooij e Maikel Zijlaard.

Groves vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2025 tra maltempo e cadute

Kaden Groves conquista la sesta tappa del Giro d'Italia 2025, da Potenza a Napoli, in una giornata segnata da maltempo e cadute.

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia: cadute a Nova Gorica, Aleotti e Roglic in difficoltà

Riporta ilrestodelcarlino.it: La tappa del Giro d’Italia a Nova Gorica segnata da cadute. Aleotti e Roglic coinvolti, classifica generale riscritta.

Giro d'Italia: Caduta a Nova Gorica, Tiberi e Ciccone fuori gioco

Si legge su msn.com: Ordine d’arrivo 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: 1) Kasper Asgreen (Dan, Ef) km 195 in 4h 04’40’’ (media 47,820), 2) Groves (Aus) a 16’’, 3) Kooij (Ola) st, 4) Aular (Ven), 5) Oldani, 6) Maestri, 15) ...

GIRO D’ITALIA / In Slovenia tante cadute, ne fa le spese Giulio Ciccone. Vince Asgreen, Del Toro resta in Rosa.

Da farodiroma.it: Doveva essere una tranquilla tappa per velocisti con un tributo speciale della Slovenia al suo campione Primoz Roglic, invece la pioggia ed una maxi caduta sul ciottolato a 22 chilometri dall’arrivo h ...

Matej Mohoric ~Bruttissima caduta al Giro d'Italia 😳TAPPA 9