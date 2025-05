Giro d' Italia arrivo in Trentino | cambia anche la viabilità veronese

L'edizione 2025 del Giro d'Italia si concluderà in Trentino, ma influenzerà temporaneamente la viabilità scaligera. Dalle 20 del 26 maggio alle 20 del 27 maggio, sarà chiuso il tratto della Strada Provinciale 8 "del Baldo" a causa dell'arrivo della carovana ciclistica. Questo intervento influenzerà il traffico in zona, richiedendo attenzione e pazienza ai cittadini e agli spostamenti lungo questa arteria.

L'edizione 2025 del Giro d'Italia non passerà più per la provincia di Verona, ma per un giorno inciderà ancora sulla viabilità scaligera. Dalle 20 di domani, 26 maggio, alle 20 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico il tratto della Strada Provinciale 8 "del Baldo", dalla località Prà...

