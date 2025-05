Giro d' Italia 2025 Tiberi sorride | Inizio complicato poi buone risposte dalle gambe

Asiago, 25 maggio 2025 - In un Giro d'Italia contraddistinto da difficoltà e sfortuna per il ciclismo italiano, Tiberi riesce a far sorridere i tifosi. Dopo un inizio complicato, le sue gambe rispondono con vigore, regalando speranze a un evento ancora privo di successi per i corridori locali. Tra incertezze e cadute, la determinazione di Tiberi si fa strada, illuminando un percorso che sembrava buio.

Asiago, 25 maggio 2025 - Che quello in corso non sia il momento migliore del ciclismo italiano è sotto gli occhi di tutti: se poi a peggiorare la situazione ci si mettono sfortuna e cadute, allora lo sconforto nell'ottica di un Giro d'Italia 2025 ancora privo di successi domestici si fa forte. Eppure, se dopo i l capitombolo di Nova GoricaGorizia purtroppo Giulio Ciccone era stato costretto ad alzare bandiera bianca, ritirandosi e confermando così la maledizione che lo lega alla Corsa Rosa, Antonio Tiberi non molla, mostrando una gamba forse anche migliore del previsto. Le dichiarazioni di Tiberi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Tiberi sorride: "Inizio complicato, poi buone risposte dalle gambe"

