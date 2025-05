Giro d’Italia 2025 quindicesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato domina tra gli scalatori

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025 ha riservato sorprese e colpi di scena. Mentre fortunato si impone tra gli scalatori, Primoz Roglic vive una crisi, cedendo terreno agli avversari. Il messicano Isaac Del Toro, con una corsa audace, mantiene saldamente la maglia rosa, dimostrando grande determinazione. Scopriamo tutte le classifiche e l'evoluzione della competizione in questo entusiasmante appuntamento ciclistico.

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata caratterizzata dalla crisi di Primoz Roglic, che ha perso un minuto e mezzo rispetto agli altri big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il messicano Isaac Del Toro ha corso con personalità e ha difeso brillantemente la maglia rosa, mantenendo un buon vantaggio nei confronti del britannico Simon Yates e lo spagnolo Juan Ayuso. Lorenzo Fortunato ha attaccato ancora una volta da lontano e ha guadagnato punti importanti per la classifica di miglior scalatore, rafforzando ulteriormente la maglia azzurra. Il danese Mads Pedersen indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, quindicesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato domina tra gli scalatori

Scopri altri approfondimenti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

Giro d’Italia 2025: Pedersen vince anche a Matera e resta maglia rosa

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa con arrivo a Matera.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d’Italia, Roglic crolla sul Monte Grappa. Vince Verona, Del Toro in gran forma

Riporta msn.com: Lo sloveno rimane sui pedali sull'ascesa finale, incapace di reagire all'attacco di Bernal e Carapaz. Al traguardo perde 90 secondi da Del Toro, scivolando al 10° posto. Ad Asiago trionfa Carlos Veron ...

Giro d'Italia. La 15a tappa, da Fiume Veneto ad Asiago - Segui la diretta su Rainews.it

Secondo msn.com: Oggi, domenica 25 maggio, tocca alla frazione 15 della Corsa Rosa: 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, percorso con quattro stelle di difficoltà. Un tappone prealpino, che porterà la carovana su ...

Giro d'Italia, Carlos Verona vince quindicesima tappa. Del Toro sempre in rosa

msn.com scrive: Lo spagnolo della Lidl-Terek si impone con 22" sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling team) e 23" sull'italiano Christian Scaroni (Astana). Il messicano Isaac Del Toro (Uae team Emirates) ...

Giro d'Italia 2025 | Stage 14: Highlights