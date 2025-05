Giro d’Italia 2025 Isaac Del Toro | Con la squadra che ho tutto è possibile

Nel Giro d'Italia 2025, Isaac Del Toro sta dimostrando che con il supporto della sua squadra, nulla è impossibile. Il ciclista messicano della UAE Team Emirates ha mantenuto saldamente la Maglia Rosa, affrontando con determinazione i suoi avversari. Nella quindicesima tappa, conclusasi ad Asiago, Carlos Verona della Lidl-Trek ha conquistato la vittoria, ma Del Toro continua a brillare nella corsa verso il trionfo.

Isaac Del Toro continua a conservare agevolmente la sua Maglia Rosa. Il messicano della UAE Team Emirates ha risposto colpo su colpo agli avversari anche in questa quindicesima tappa con arrivo ad Asiago, che ha visto la vittoria di Carlos Verona (Lidl-Trek), bravissimo a sfruttare la fuga di giornata. Arrivata la fuga, ma non è mancata l’azione tra gli uomini di classifica. Così ha commentato la Maglia Rosa: “In questo momento la squadra sta imponendo il ritmo. Anche oggi la squadra è stata incredibile e vanno fortissimo. Poi tocca a me cercare di reagire in prima persona. Ho visto l’azione dalla parte di alcuni della INEOS e ho capito che Arensman avrebbe attaccato e che anche Bernal ci proverà... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro: “Con la squadra che ho tutto è possibile”

