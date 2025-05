Giro d’Italia 2025 Filippo Zana | Giorno dopo giorno sto meglio il finale di oggi si farà sentire

Il Giro d’Italia 2025 si avvicina alla sua seconda metà, e Filippo Zana, ancora nell’ombra, sta trovando progressivamente forma e fiducia. Dopo un inizio difficile legato a problemi di salute, il 26enne veneto, campione nazionale e vincitore di una tappa nel 2023, sta migliorando giorno dopo giorno. Il finale di questa edizione potrebbe riservare sorprese, con Zana pronto a farsi sentire e dimostrare il suo talento.

Filippo Zana è rimasto un po’ nell’ombra sin qui al Giro d’Italia 2025, anche a causa di un avvicinamento non ottimale a livello di salute. Il 26enne veneto, campione nazionale nel 2022 e vincitore di una tappa nella Corsa Rosa del 2023, non ha ancora lasciato il segno in queste prime due settimane ma spera di trovare la fuga giusta magari già oggi nella Fiume Veneto-Asiago da 219 km. “Sicuramente quella di oggi è una tappa più o meno di casa. Conosco un po’ le strade soprattutto nel finale, sono strade che si fanno in allenamento. Sicuramente è una bella tappa, il tempo è buono e speriamo che sia una bella giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Filippo Zana: “Giorno dopo giorno sto meglio, il finale di oggi si farà sentire”

Approfondisci con questi articoli

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

Giro d’Italia 2025: Pedersen vince anche a Matera e resta maglia rosa

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa con arrivo a Matera.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d’Italia 2025, oggi la 15^ tappa da Fiume Veneto ad Asiago: percorso e orari

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi la 15^ tappa da Fiume Veneto ad Asiago: percorso e orari ...

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Fiume Veneto-Asiago: orari TV, percorso e favoriti

Segnala fanpage.it: Quindicesima tappa del Giro d’Italia che conclude la seconda settimana nel modo migliore: in alta montagna. La Fiume Veneto -Asiago di 219 km sarà visibile in diretta in chiaro sia in TV che in ...

Giro d'Italia. La 15a tappa, da Fiume Veneto ad Asiago - Segui la diretta su Rainews.it

Lo riporta msn.com: Oggi, domenica 25 maggio, tocca alla frazione 15 della Corsa Rosa: 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, percorso con quattro stelle di difficoltà. Un tappone prealpino, che porterà la carovana su ...

Giro d'Italia 2025 | Stage 14: Highlights