Giro d’Italia 2025 | Carlos Verona vince sul traguardo di Asiago Del Toro mantiene la maglia rosa

Carlos Verona trionfa nella spettacolare quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025, conquistando il traguardo di Asiago. La gara, che si è snodata per 219 km da Fiume Veneto, ha riservato emozioni e sorprese, ma Isaac Del Toro ha mantenuto saldamente la maglia rosa, dimostrandosi l'inarrestabile leader della corsa. Un incontro di talenti e determinazione, con l'alto piano di Asiago che ha fatto da cornice a questa avvincente sf

Spettacolare tappa, con arrivo sull'altopiano di Asiago. Non senza sorprese. Ha trionfato Carlos Verona nella quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025, la Fiume Veneto-Asiago di 219 km, ma Isaac Del Toro ha confermato ancora una volta di essere l'uomo da battere

