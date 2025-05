Giro d' Italia 2025 ancora nessuna vittoria italiana | lo spettro di due record negativi

Roma, 25 maggio 2025 - Il Giro d'Italia si avvicina alla conclusione, ma gli atleti italiani ancora non festeggiano una vittoria, facendo temere il ripetersi di due record negativi. La memoria torna all'ultima vittoria azzurra, quella di Andrea Vendrame, che si è spenta proprio un anno fa, mentre il giovane talento sloveno Tadej Pogacar continua a dominare la corsa, lasciando l'Italia con un amaro senso di impotenza.

Roma, 25 maggio 2025 - Proprio ieri l'ultima tappa del Giro d'Italia nella quale aveva festeggiato un corridore azzurro ha tristemente spento la prima candelina: era il 24 maggio 2024 e, nell'edizione dominata in lungo e in largo dal futuro vincitore Tadej Pogacar, Andrea Vendrame si imponeva nella tappa 19, la Mortegliano-Sappada. Da allora nella Corsa Rosa poche, pochissime gioie per gli italiani.  L'assenza di tappe vinte da italiani e lo spettro del record negativo.  Certo, nella passata edizione le maglie portate a casa dagli azzurri sono state due, di estremo prestigio considerando anche la presenza del cannibale Pogacar: la bianca di Antonio Tiberi e la ciclamino di Jonathan Milan, che avrebbe vinto 3 tappe, alle quali aggiungere la cronometro di Desenzano del Garda che premiò Filippo Ganna... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, ancora nessuna vittoria italiana: lo spettro di due record negativi

