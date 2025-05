Giro d’Italia 2025 15esima tappa a Verona Del Toro resta in rosa

Nella quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025, Carlos Verona Quintanilla del team Lidl-Trek conquista la vittoria in un'impegnativa corsa di 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, affrontando la temuta scalata del Monte Grappa. Alle sue spalle si piazzano Florian Stork e Christian Scaroni. Intanto, Isaac Del Toro mantiene saldamente la maglia rosa, consolidando la sua leadership nella corsa rosa.

Carlos Verona Quintanilla del team Lidl-Trek vince la 15esima tappa del Giro d’Italia, 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago con la difficile scalata del Monte Grappa. Alle sue spalle Florian Stork (Tudor pro cycling team) e Christian Scaroni (Xds Astana team). Isaac Del Toro resta in maglia rosa. Nella classifica generale il messicano della Uae team emirates xrg è davanti a Simon Yates (Visma-Lease a Bike) e a Juan Ayuso (Uae team emirates xrg). Del Toro: “Voglio portare a casa la maglia rosa”. “E’ stata una settimana nervosa, perché i rischi ci sono tutti i giorni ma sta andando molto bene e sono felice di essere qua”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, 15esima tappa a Verona. Del Toro resta in rosa

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

Mads Pedersen continua a dominare il Giro d'Italia 2025, conquistando la quinta tappa con arrivo a Matera.

Lo sloveno rimane sui pedali sull'ascesa finale, incapace di reagire all'attacco di Bernal e Carapaz. Al traguardo perde 90 secondi da Del Toro, scivolando al 10° posto. Ad Asiago trionfa Carlos Verona.

PEDEROBBA - Colto da malore mentre aspetta l'arrivo del Giro d'Italia. È successo a Onigo, frazione di Pederobba, attorno le 11.30, quando Marco Rossini, advisor, si accascia e muore a 52 anni sotto gli occhi della folla che aspetta i ciclisti.

Carlos Verona vince la 15a tappa del Giro d'Italia 2025, la Fiume Veneto-Asiago, di 219 km. Il corridore del Lidl-Trek vince in solitaria, anticipando di 22" Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Christian Scaroni.

