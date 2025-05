Giovanni Bortoletti si schianta in moto contro un palo della luce e muore a 22 anni | grave il passeggero

Tragedia la notte del 25 maggio a Sarmeola di Rubano, quando Giovanni Bortoletti, 22 anni, ha perso la vita in un incidente in moto, schiantandosi contro un palo della luce. Ferito gravemente il passeggero, l'incidente è avvenuto in via Cesare Borromeo alle ore 2. Un dramma che scuote la comunità padovana, lasciando unanswered questions sulle cause e sulle circostanze di questa tragica perdita.

SARMEOLA DI RUBANO (PADOVA) - Lo schianto in piena notte. È accaduto in via Cesare Borromeo a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova alle 2 di domenica 25 maggio: due ragazzi in.

