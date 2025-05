Giovanni Bortoletti si schianta in moto contro un palo della luce e muore a 21 anni | grave il passeggero

Tragedia a Sarmeola di Rubano: alle 2 di notte, Giovanni Bortoletti, 21 anni, ha perso la vita in un incidente in moto contro un palo della luce, mentre il passeggero è grave. L’incidente, avvenuto in via Cesare Borromeo, ha sconvolto la comunità. Le circostanze restano ancora da chiarire, ma il tragico evento evidenzia i rischi della strada e il dolore che coinvolge famiglie e amici.

SARMEOLA DI RUBANO (PADOVA) - Lo schianto in piena notte. È accaduto in via Cesare Borromeo a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova alle 2 di domenica 25 maggio: due ragazzi in... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giovanni Bortoletti si schianta in moto contro un palo della luce e muore a 21 anni: grave il passeggero

