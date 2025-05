Giovani tra ansia e paure Dondo il sacerdote-psicologo che accoglie ragazzi con disturbi psichici e sociali | Sono più aperti al mondo ma fragili

Milano, 25 maggio 2025 – I giovani tra ansia e paure trovano in un sacerdote psicologo un punto di ascolto e speranza. Accogliendo ragazzi con disturbi psichici e sociali, si scopre una generazione più aperta ma anche più fragile, come il semprevivo che cresce in montagna: resistente, ma bisognosa di cure delicate. Un’attenzione che fa la differenza, in un percorso di solidarietà e comprensione.

Milano, 25 maggio 2025 – “Il nome lo hanno scelto i ragazzi: andavamo spesso in montagna e il semprevivo è un fiore che cresce lì e che per vivere necessita di poca acqua, poco terreno. Anche un malato mentale necessita di poco per vivere: basta una comunità attenta, non giudicante e non piena di stigma”. Don Domenico Storri, per tutti “il Dondo“, è psicoterapeuta e fondatore de iSemprevivi, associazione nata sotto l’ala della parrocchia San Pietro in Sala, che da vent’anni accoglie adolescenti e giovani adulti in situazioni di fragilità psicologica e sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani tra ansia e paure. Dondo, il sacerdote-psicologo che accoglie ragazzi con disturbi psichici e sociali: “Sono più aperti al mondo, ma fragili”

