Giovani e volontariato Ilias e Jessica donano il loro tempo per i compiti e l' aiuto ai bambini figli di immigrati

Ilias e Jessica, giovani volontari, dedicano il loro tempo ad aiutare bambini figli di immigrati con i compiti e il supporto. In un’epoca in cui i giovani sono spesso descritti come disinteressati, queste storie dimostrano il contrario: giovani impegnati con impegno e cuore nel sociale. Ilias Al Mohammadi è un esempio di questa generosità , mostrando come l’impegno civico possa fare la differenza nella vita degli altri.

In un tempo in cui troppo spesso i giovani vengono descritti come disinteressati o distanti dalla vita sociale, esistono storie che raccontano tutt’altro. Sono storie di ragazzi che scelgono di impegnarsi per gli altri, di mettersi in gioco con il cuore e la testa. È il caso di Ilias Al Mohammadi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Š Forlitoday.it - Giovani e volontariato, Ilias e Jessica donano il loro tempo per i compiti e l'aiuto ai bambini figli di immigrati

Argomenti simili trattati di recente

Giovani e Volontariato, Simone e Teresa: "Sentiamo di occupare meglio il nostro tempo"

Simone e Teresa, giovani volontari, desiderano impegnarsi in modo significativo per occupare il proprio tempo.

Giovani salgono sulla gru del cantiere Esselunga, Crepet ai docenti: “discutetene in classe, portate il caso in aula per farne capire la gravità ”

Recentemente, alcuni giovani sono saliti sulla gru del cantiere Esselunga di via Mariti, teatro di tragici incidenti.

Mister Movie | Jessica Morlacchi: addio reality (tranne GF)? La musica è Sanremo l’obiettivo!

Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello, si racconta in esclusiva, parlando dei suoi preferiti a L'Isola dei Famosi e dei suoi prossimi obiettivi nel mondo della musica.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I giovani e il volontariato

Riporta skuola.net: Il volontariato è una risposta ai bisogni sociali non soddisfatti dallo Stato, con giovani e adulti che si impegnano per motivi personali e altruistici. Le attività di volontariato spaziano dall ...