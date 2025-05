Giovani e guida sicura Grande successo dello spot con il ’Liga’

Lo spot radiofonico sulla sicurezza stradale, promosso da Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato con Luciano Ligabue, ha riscosso grande successo. On-air fino al 4 maggio, utilizza il brano ‘I ragazzi sono in giro’ in nuova versione, trasmettendo un messaggio di sensibilizzazione tra i giovani sulla guida sicura. La partecipazione di Ligabue ha attirato molta attenzione, contribuendo a diffondere l’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

Grande successo per uno spot radiofonico sulla sicurezza stradale promosso da Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato, con un cameo d'eccezione di Luciano Ligabue, on-air fino al 4 maggio. Filo conduttore il brano 'I ragazzi sono in giro', nella nuova versione New Mix, e un messaggio per sensibilizzare i più giovani all'adozione di comportamenti responsabili alla guida, come il rispetto dei limiti di velocità, la distanza di sicurezza e della segnaletica. Sono proprio le nuove generazioni, infatti, secondo l'Osservatorio 'Non chiudere gli Occhi', realizzato dal portale Skuola.

