Giovane fiorentino trovato morto

Un giovane fiorentino di 27 anni è stato trovato morto in un bosco a Rosignano, nel tardo pomeriggio di sabato 24 maggio. Residente a Firenze, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione. La scoperta inquietante ha suscitato grande commozione e mistero, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica morte.

Il corpo senza vita di un 27enne residente a Firenze è stato trovato in un bosco a Rosignano, vicino alla strada provinciale delle Spianate nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio. Secondo quanto ricostruito da LivornoToday questa mattina, il giovane si sarebbe allontanato dalla sua. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Giovane fiorentino trovato morto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Giovane scomparso in Campania, trovato morto nel Torinese

Tragico epilogo per la scomparsa di Rayan Mdallel, il 15enne di Mondragone (Caserta) trovato morto nel Torinese.

Fiorentino di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa

Un giovane fiorentino di 27 anni è stato trovato morto in un bosco a Rosignano, dopo che la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa nella serata di ieri.

Aulla: capriolo trovato morto in un terreno privato. Salvato cucciolo

Un cucciolo di capriolo maschio è stato salvato in un terreno privato a Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara).

Su questo argomento da altre fonti

Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano: era scomparso ieri, indagini in corso

Lo riporta fanpage.it: Il cadavere di un ragazzo fiorentino di 27 anni, scomparso di ieri, è stato trovato in un'area boscosa di Rosignano (Livorno), a poca distanza dall'abitazione ...

Ventisettenne fiorentino trovato morto in bosco a Rosignano

Riporta gonews.it: Il corpo senza vita di un 27enne residente a Firenze è stato ritrovato nel pomeriggio del 24 maggio in un bosco a Rosignano. A lanciare l’allarme è stato ...

Livorno, ragazzo di 27 anni trovato morto nel bosco: era scomparso da ieri sera

Si legge su msn.com: Un giovane di 27 anni, residente a Firenze, è stato trovato privo di vita in una zona boschiva nei pressi di Rosignano, in provincia di Livorno. La segnalazione è arrivata nella ...

Omicidio a Firenze, uomo ucciso in casa a coltellate. E' giallo