Giorno di San Pietro e Paolo il 29 Giugno non è la vera data del martirio

Il 29 giugno si celebra la festa di San Pietro e San Paolo, patroni di Roma, ma questa data non corrisponde al vero giorno del loro martirio. Curiosità e leggende avvolgono questa festività, che nasconde motivi simbolici e storici meno conosciuti. Scopriamo insieme le ragioni di questa celebrazione e le interessanti curiosità legate a questa città e ai suoi santi patroni.

Ogni 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, santi patroni di Roma. Quello che però in molti non sanno è che ci sono alcune curiosità su questa data, come ad esempio che non rappresenta l’effettivo anniversario del martirio dei due santi o che c’è un motivo per il quale vengono festeggiati insieme. Il 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, patroni di Roma: su questa data esistono tantissime storie, nonché alcune curiosità che la rendono decisamente più interessante. Ecco cosa c’è dietro la ricorrenza. 🔗 Leggi su Funweek.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il giorno di papa Leone. L’appello al dialogo: «Prevalgono fake news di pochi prepotenti» |?Zelensky e Vance attesi a San Pietro

Il giorno di Papa Leone si prepara un appello al dialogo, mentre prevalgono fake news orchestrate da pochi prepotenti come Zelensky e Vance, in attesa a San Pietro.

Il giorno di Papa Leone XIV: dalle 6 aperti i varchi, già diecimila persone a San Pietro | Zelensky e Vance attesi in piazza

Il giorno di Papa Leone XIV segna un evento storico a San Pietro: già dalle 6 si registrano diecimila fedeli, con Zelensky e Vance attesi in piazza.

Papa Leone XIV, è il giorno dell’insediamento a San Pietro. In migliaia in piazza, il saluto dalla papamobile

Il giorno dell’insediamento di Papa Leone XIV a San Pietro ha visto migliaia di fedeli radunarsi in piazza, accogliendo con entusiasmo il nuovo pontefice.

Approfondimenti da altre fonti

Giorno di San Pietro e Paolo, il 29 Giugno non è la vera data del martirio

Da funweek.it: Partiamo dal principio: il 29 giugno non è la vera data del martirio di San Pietro né di San Paolo. Nonostante la tradizione fissi la morte dei due santi al giorno del 29 luglio 67, la verità che c’è ...

Sai che il 29 Giugno non è la vera data del martirio dei San Pietro e Paolo?

Lo riporta funweek.it: Il 29 giugno si festeggiano San Pietro e San Paolo, patroni di Roma: su questa data esistono tantissime storie e curiosità, eccole tutte ...

Conclave, giorno 2: al via la quarta votazione

Secondo dire.it: I cardinali voteranno due volte al mattino ed eventualmente due nel pomeriggio. Attese due fumate, alle 12:30 e intorno alle 19. O prima nel caso di elezione del nuovo Papa ...

Coronavirus, papa Francesco da solo in piazza San Pietro: le immagini che entreranno nella storia