Giornata mondiale dell’Africa | oltre gli stereotipi c’è un polo in trasformazione

Il 25 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell'Africa, ricorrenza dell'Organizzazione dell'Unità Africana (ora Unione Africana). Questa giornata promuove sviluppo, cooperazione e autodeterminazione tra 55 paesi africani. Oltre gli stereotipi, l'Africa si sta trasformando, emergendo come un polo di crescita e innovazione. L’evento evidenzia i progressi e le sfide del continente, sottolineando il suo ruolo centrale nel contesto globale e il suo potenziale di progetto e futuro

di Gianlucka Estrella Cappelletti e Lucrezia Tessari Ogni anno, il 25 maggio, si celebra la Giornata Mondiale dell’Africa, anniversario della nascita dell’Organizzazione dell’Unità Africana, oggi Unione Africana, che unisce 55 Stati nel nome di sviluppo, cooperazione e autodeterminazione. È un momento per riscoprire il continente al di là degli stereotipi, e riconoscerlo per quello che è: la culla di civiltà millenarie, adesso un polo creativo, giovane e in trasformazione. L’Africa è il continente più giovane del mondo: entro il 2030, il 42% della popolazione globale sotto i 25 anni sarà africana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale dell’Africa: oltre gli stereotipi, c’è un polo in trasformazione

Giornata mondiale dell’Africa: oltre gli stereotipi, c’è un polo in trasformazione

Giornata mondiale dell'Africa, su Nove il doc Amref con Giobbe Covatta

Concerto per l’Africa: Rai Radio celebra la Giornata Mondiale con un evento speciale

