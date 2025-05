Giornata internazionale della Tiroide i servizi dell' Ulss 9 Scaligera

In occasione della Giornata internazionale della Tiroide, il 25 maggio, gli ospedali dell’ULSS 9 Scaligera promuovono iniziative di sensibilizzazione. Fino al 31 maggio si celebra in tutto il mondo la settimana dedicata alla consapevolezza sulla salute tiroidea, sostenuta dalla Thyroid Federation International. Un momento importante per informare e sensibilizzare sul ruolo fondamentale della tiroide e sull'importanza della prevenzione.

Fino al 31 maggio si celebra in tutto il mondo la settimana di consapevolezza sulla tiroide. E la giornata di oggi, 25 maggio, è stata designata come Giornata internazionale della Tiroide. L'iniziativa è della Thyroid Federation International e gode del sostegno di tutte le associazioni.

Giornata internazionale della Tiroide, i servizi dell'Ulss 9 Scaligera

Si legge su veronasera.it: L'anno scorso, tra tutti gli ospedali dell'Ulss 9 sono state effettuate 5.852 prime visite endocrinologiche, in aumento del 15% rispetto al 2023 (5.109) ...

Giornata Mondiale della Tiroide, riflettori sull’IA nella diagnosi

Secondo insanitas.it: Si stima che 6 milioni di persone in Italia convivano con un disturbo tiroideo, spesso senza esserne consapevoli.

ISS. Giornata mondiale della tiroide: in Italia bene screening e iodoprofilassi per garantire la salute tiroidea

Riporta secolo-trentino.com: In Italia i programmi di prevenzione delle patologie tiroidee, come la iodoprofilassi con l'utilizzo di sale iodato o lo screening ...