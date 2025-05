Giornata di sofferenza per Antonio Tiberi al Giro d’Italia Si stacca sul Muro di Ca’ del Poggio poi stringe i denti

Nella 14ª tappa del Giro d’Italia, Antonio Tiberi ha vissuto una giornata difficile: si è staccato sul Muro di Ca’ del Poggio e, nonostante il dolore e la caduta nel tratto finale, ha stretto i denti per terminare la tappa. L’incidente, avvenuto a 23 km dal traguardo di Gorizia, ha messo alla prova la sua resistenza e il suo spirito combattivo.

Nel corso della 14ma tappa del Giro d’Italia si è verificata una brutta caduta, avvenuta quando mancavano 23 chilometri dal traguardo di Gorizia: una scivolata nelle prime posizioni del gruppo ha coinvolto, tra gli altri, anche Antonio Tiberi, capitano di Bahrain Victorious, che ha accusato un ritardo di 1’44” dal messicano Isaac Del Toro. L’azzurro è ripartito stamane in ottava piazza con un distacco di 3’02” dalla vetta della classifica generale, ma già ieri ai microfoni della RAI aveva detto di aver preso una bella botta e di essere dolorante, avendo sentito parecchio male alle caviglie, al polso, ed alla schiena... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giornata di sofferenza per Antonio Tiberi al Giro d’Italia. Si stacca sul Muro di Ca’ del Poggio, poi stringe i denti

