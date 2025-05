Giornata della prevenzione cardiovascolare controlli e consulenze gratuite negli ospedali con il Bollino Rosa

Il 27 maggio, nelle strutture del Ravennate con il "Bollino Rosa" della Fondazione Onda, si terrà una giornata di prevenzione cardiovascolare. Verranno offerti controlli e consulenze gratuite dedicate alla prevenzione, con servizi di diagnosi e assistenza senza costi. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla salute cardiovascolare e a favorire diagnosi precoci, coinvolgendo ospedali certificati che promuovono il benessere delle donne attraverso servizi specializzati.

Servizi di consulenza e diagnostica gratuiti dedicati alla prevenzione cardiovascolare saranno offerti nella giornata di martedì 27 maggio dalle strutture che nel Ravennate hanno ottenuto il "Bollino Rosa". Si tratta di certificati rilasciati dalla Fondazione Onda alle strutture che erogano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Giornata della prevenzione cardiovascolare, controlli e consulenze gratuite negli ospedali con il "Bollino Rosa"

