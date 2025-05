Giornata del Sollievo dalla terapia del dolore alle cure psicologiche | tutto quello che c’è da sapere

Il 25 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Sollievo, un’occasione importante per sensibilizzare sul tema della gestione del dolore e delle cure psicologiche. Questa giornata mette in luce le sfide ancora presenti in Italia e l’importanza di promuovere una cultura del sollievo, migliorando la qualità di vita di chi affronta il dolore. Tante iniziative si susseguono per diffondere consapevolezza e speranza di un futuro più sereno.

Per la giornata mondiale del sollievo il convegno della Asl “Le dimensioni del dolore”

In occasione della Giornata Mondiale del Sollievo, la ASL di Pescara propone il convegno “Le dimensioni del dolore”, aperto a tutta la comunità.

Giornata mondiale della fibromialgia: “Un dolore forte e incessante e una profonda stanchezza, ma dagli esami non si vede nulla. I pazienti spesso non vengono compresi”

Il 12 maggio segna la Giornata Mondiale della Fibromialgia, una malattia invisibile che non solo provoca dolore, ma porta anche all'isolamento sociale e alla mancanza di comprensione.

XXIV Giornata del sollievo, seminari Asp in programma il 23 ed il 24 maggio

Il 23 e 24 maggio si tengono i seminari della XXIV Giornata del Sollievo, organizzati dall'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Giornata del Sollievo Ambulatorio Terapia del Dolore