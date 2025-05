Giorgia il corso con la Nasa e poi nel team di ingegneri spaziali all’Ohb di Brema

Giorgia Rota, dall'inizio del suo percorso nella Torre del Sole, ha sempre puntato verso le stelle. Laureata in Ingegneria spaziale al Politecnico, ha collaborato con la NASA e ora fa parte del team di ingegneri spaziali all’OHB di Brema. La Valle Imagna crede in lei, pronta a farla volare più in alto, fino all’International Space University di Houston. Una storia di passione e determinazione nel mondo dell’aerospazio.

LA STORIA. Giorgia Rota, il primo tirocinio alla Torre del Sole, poi la laurea al Politecnico in Ingegneria spaziale. La Valle Imagna crede in lei e vola all’Isu di Houston. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giorgia, il corso con la Nasa e poi nel team di ingegneri spaziali all’Ohb di Brema

Leggi anche questi approfondimenti

Processo Tarallo, Eva Grimaldi rischia l’accusa di falsa testimonianza e calunnia “per avere sconfessato in aula quanto ha dichiarato nel corso delle indagini”

Il processo a carico del produttore televisivo Alberto Tarallo, accusato di bancarotta della Ares Film, è appena iniziato e già si arricchisce di colpi di scena.

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere

Nelle prime ore di martedì 14 maggio, un incendio ha distrutto un deposito in via America Latina, colpendo una zona centrale della città.

Choc ad Appignano, sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola. Il corpo precipita a terra: la vittima ha 58 anni. Indagini in corso

Una tragedia ha scosso Appignano del Tronto, dove un uomo di 58 anni si è tolto la vita questa sera. Dopo essersi arrampicato sul tetto del condominio in via delle Rimembranze, ha esploso un colpo di pistola, precipitando poi a terra.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giorgia, il corso con la Nasa e poi nel team di ingegneri spaziali all’Ohb di Brema

Scrive ecodibergamo.it: LA STORIA. Giorgia Rota, il primo tirocinio alla Torre del Sole, poi la laurea al Politecnico in Ingegneria spaziale. La Valle Imagna crede in lei e vola all’Isu di Houston.

NASA 2017 Astronaut Candidates