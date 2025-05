Giordano | Inter mancata la concentrazione della Champions League

Giordano sostiene che l'Inter abbia perso lo scudetto a causa di problemi di concentrazione, in particolare nelle competizioni europee come la Champions League. Durante un'intervista su Rai Due, ha analizzato le ragioni della mancata vittoria dello scudetto, attribuendola anche al calo di attenzione e focus, evidenziando come le difficoltĂ nelle partite di Champions possano aver influenzato la prestazione complessiva della squadra.

Giordano analizza i motivi del perchĂ© l’Inter non sia riuscita a vincere lo scudetto. Uno di questi è riconducibile alla Champions League. QUESTIONE DI CONCENTRAZIONE – A 90° del sabato, su Rai Due, si parla della perdita dello scudetto da parte dell’Inter. Oltre a dare pieno merito al Napoli, come fa Marco Tardelli, Bruno Giordano ha voluto analizzare i motivi del perchĂ© la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a bissare il titolo stravinto la passata stagione. Queste le sue parole a tal proposito: « Parole di De Vrij? Forse non hanno avuto la stessa attenzione che hanno avuto in Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Giordano: «Inter, mancata la concentrazione della Champions League»

