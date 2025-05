Giochi della gioventù ginnastica | gli alunni della Kennedy alle finali nazionali

Gli alunni della scuola Kennedy di Brindisi tornano protagonisti delle finali nazionali di ginnastica, confermando il loro talento e impegno. Dopo aver vinto la fase regionale, la squadra si prepara a competere a livello nazionale, portando in alto i colori della loro scuola e della città. Un risultato che celebra la passione per la ginnastica e l’eccellenza degli studenti brindisini, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

BRINDISI - Un altro prestigioso traguardo è stato conquistato dalla squadra di ginnastica della scuola secondaria di primo grado “J.F.Kennedy” dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi. La squadra dell’istituto brindisino, classificandosi al primo posto della fase regionale, ha conquistato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giochi della gioventù, ginnastica: gli alunni della "Kennedy" alle finali nazionali

Leggi anche questi approfondimenti

Le scuole di Avetrana trionfano nella Pesistica Olimpica: vittoria interprovinciale ai Giochi della Gioventù

Le scuole di Avetrana festeggiano un grande trionfo nella pesistica olimpica! L'Istituto Comprensivo “M.

Tornano i Giochi della Gioventù a Perugia, festa dello sport per tutti: le discipline e le prime gare per disabili

Tornano i Giochi della Gioventù a Perugia, parte della grande festa dello sport per tutti. L'edizione 2025 coinvolgerà oltre 100mila studenti di scuole primarie e secondarie in tutta Italia, con le prime gare anche dedicate ai disabili.

Giochi della Gioventù "Il valore dello sport. Diritto da garantire a tutti gli studenti"

I “Giochi della gioventù” tornano nel 2025, coinvolgendo oltre 100.000 studenti tra elementari e medie in tutta Italia.