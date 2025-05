Gio Evan | Dopo la morte di mia madre ho capito cosa vuol dire restare Accogliere la perdita è una vittoria Ho scelto di vivere in montagna per dare fiducia a mio figlio

Dopo la perdita di mia madre, ho scoperto che accogliere il dolore è una vittoria. Ho scelto la montagna per offrire a mio figlio un futuro libero e autentico. Con il mio nuovo romanzo, una canzone di lutto e la volontà di trovare bellezza nel dolore, continuo a cercare significato nelle piccole cose, credendo che, a volte, basta uno sguardo per riscoprire l’umanità e la speranza.

Con il nuovo romanzo, una canzone che parla di lutto e un figlio da crescere libero, l'artista continua a cercare bellezza dove fa più male: «Non ho la TV, non leggo giornali. Il mondo è pieno di dolore, ma basta guardare qualcuno negli occhi per capire davvero»... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gio Evan: «Dopo la morte di mia madre ho capito cosa vuol dire restare. Accogliere la perdita è una vittoria. Ho scelto di vivere in montagna per dare fiducia a mio figlio»

Approfondisci con questi articoli

Bayesian, dopo la morte del sub riparte l'operazione per far riemergere il relitto del super yacht

Dopo la tragica morte di un sub, l'operazione per recuperare il super yacht Bayesian dai fondali marini di Porticello riparte domani.

“C’è un altro fermo”. Strage di Monreale, svolta nelle indagini dopo la morte di Massimo, Salvo e Andrea

C’è un terzo fermo per la strage di Monreale, avvenuta il 27 aprile e costata la vita a tre giovani: Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli.

Garlasco, i tre strani “suicidi” dopo la morte di Chiara Poggi

Il caso di Chiara Poggi, tragicamente scomparsa, torna prepotentemente alla ribalta con nuovi sviluppi inquietanti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gio Evan, stregato dalle Marche. Dopo aver girato il mondo, il cantante (visto a Sanremo nel 2021) si è trasferito a Sant’Elpidio

Lo riporta msn.com: È un omaggio al flusso del tempo il nuovo singolo di Gio Evan, lo scrittore, poeta e cantautore umbro, che si è trasferito nelle Marche, ormai da una decina di anni. Una scelta fatta al ritorno ...

Gio Evan, esce il nuovo libro 'Le chiamava persone medicina'

Da ansa.it: GIO EVAN, LE CHIAMAVA PERSONE ... le uniche persone da diventare" scrive Evan. Scrittore, poeta, cantautore, performer e street artist, Evan dopo i libri di poesie con Fabbri Editori Capita ...

Musica, Gio Evan torna con ‘Turno di notte’

Segnala msn.com: Gio Evan attraversa linguaggi e forme d’arte con la stessa naturalezza con cui attraversa il mondo. E dopo gli ultimi mesi trascorsi tra Amazzonia, Perù e Thailandia, assorbendo silenzi atavici ...

Carrà