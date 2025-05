Ginnastica artistica la novità della gara mista a squadre Regolamento insolito sarà lo stesso a Los Angeles 2028?

Una piacevole novità ha catturato l’attenzione degli appassionati di ginnastica artistica: la gara mista a squadre agli Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questa nuova disciplina, caratterizzata da un regolamento insolito, rappresenta un’innovazione entusiasmante. Pur mantenendo le stesse regole, l’evento promette di aggiungere suspense e spettacolo, coinvolgendo atleti di diverse specialità in una sfida avvincente, consolidando ulteriormente il ruolo della ginnastica artistica ai Giochi.

Una piacevole novità ha catturato l’attenzione degli appassionati di ginnastica artistica negli ultimi mesi: l’aggiunta di una gara alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CIO ha infatti deciso di ampliare il numero di eventi da medaglia ai Giochi per quanto riguarda la Polvere di Magnesio, inserendo la prova a squadre miste: sarà un evento a cui ogni Nazione parteciperà con uomini e donne, ma il cui formato dettagliato deve ancora essere deciso. Gusteremo un assaggio già agli Europei, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. Nella giornata di mercoledì, infatti, assisteremo a una gara a coppie miste caratterizzata da una format decisamente speciale e anche di non così facile comprensione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, la novità della gara mista a squadre. Regolamento insolito, sarà lo stesso a Los Angeles 2028?

