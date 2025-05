Ginnastica artistica la formazione dell’Italia per gli Europei | scelti quartetti e ordini di salita caccia all’oro

La Nazionale italiana di ginnastica artistica femminile si prepara con entusiasmo agli Europei 2025. Enrico Casella, Direttore Tecnico, ha annunciato la formazione ufficiale, selezionando i quartetti e gli ordini di salita per le qualificazioni, in vista della caccia all’oro. Le azzurre scenderanno in pedana lunedì 26 maggio nella quarta e ultima suddivisione, con l’obiettivo di mettere in mostra talento e determinazione per conquistare una magica medaglia europea.

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha delineato l a formazione che prenderà parte alle qualificazioni degli Europei 2025 di ginnastica artistica. Le azzurre scenderanno in pedana lunedì 26 maggio, impegnate nelle quarta e ultima suddivisione a partire dalle ore 18.00: a Lipsia (Germania) si assegneranno le medaglie della gara a squadre, oltre a individuare le atlete che potranno partecipare alle varie finali di questa rassegna continentale.

Le convocate italiane per gli Europei di ginnastica artistica a Lipsia sono state annunciate, con Esposito e Alice D'Amato come leader.

Le convocate italiane per gli Europei di ginnastica artistica a Lipsia, dal 26 al 31 maggio, sono state annunciate da Enrico Casella.

