Giani-bis il campo largo s’interroga Danti | Si parte dalla discontinuità Ma da Fossi primi segnali di apertura

"La strada che seguiamo è quella di portare a termine la legislatura, congiuntamente alle questioni che vedono insieme a noi Avs e M5Stelle in un percorso legato al programma. Solo successivamente e quindi sulla base di idee condivise, avverrà la scelta del candidato". Così il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi – che per rafforzare il suo nuovo rilancio del pallone oltre la metà campo dice pure che "del resto non sappiamo ancora quando si terranno le elezioni" – si smarca ancora da uno sbilanciamento sulla scelta del candidato governatore anche se più di un addetto ai lavori legge nelle parole prudenti dell'ex sindaco di Campi Bisenzio un'apertura al Giani -bis più marcata di quanto la sua riflessione non dica.