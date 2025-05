Giani-bis il campo largo allo specchio Danti | Si parte dalla discontinuità Ma da Fossi primi segnali di apertura

Gianibis, nel campo largo allo specchio Danti, sottolinea che si parte dalla discontinuità ma ci sono segnali di apertura. L’obiettivo è portare a termine la legislatura, lavorando con Avs e M5Stelle su un programma condiviso. La scelta del candidato avverrà successivamente, attraverso idee comuni. La strategia punta a consolidare un percorso collaborativo prima di decidere chi correrà alle prossime elezioni.

"La strada che seguiamo è quella di portare a termine la legislatura, congiuntamente alle questioni che vedono insieme a noi Avs e M5Stelle in un percorso legato al programma. Solo successivamente e quindi sulla base di idee condivise, avverrà la scelta del candidato". Così il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi – che per rafforzare il suo nuovo rilancio del pallone oltre la metà campo dice pure che "del resto non sappiamo ancora quando si terranno le elezioni" – si smarca ancora da uno sbilanciamento sulla scelta del candidato governatore anche se più di un addetto ai lavori legge nelle parole prudenti dell’ex sindaco di Campi Bisenzio un’apertura al Giani-bis più marcata di quanto la sua riflessione non dica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani-bis, il campo largo allo specchio. Danti: "Si parte dalla discontinuità". Ma da Fossi primi segnali di apertura

Leggi anche questi approfondimenti

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile

L'attuale scenario politico italiano si presenta come un campo minato, con un Partito Democratico lacerato da divisioni.

"Discriminati” nel campo largo, bordate ai Cinquestelle e alla ‘stampella’: “La verifica politica non è conclusa”

La verificabilità politica a Foggia è lungi dall'essere conclusa, nonostante le affermazioni della sindaca Maria Aida Episcopo.

Perché le Comunali di Genova sono un banco di prova per il campo largo

Le elezioni comunali di Genova, il 25 e 26 maggio, rappresentano un banco di prova fondamentale per il campo largo politico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giani-bis, il campo largo allo specchio. Danti: "Si parte dalla discontinuità". Ma da Fossi primi segnali di apertura

Come scrive msn.com: Il segretario dem: "Solo con le idee condivise la scelta del nome. Non sappiamo ancora la data del voto...". Centrodestra, l’attivismo di Vannacci agita la Lega. Da Baroncini assist a Tomasi: "Non per ...