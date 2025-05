Gianfranco Baldin si tuffa nel torrente Cormor per salvare il cane e viene trascinato dalla corrente | trovato morto dopo 23 ore di ricerche

Tragico epilogo a Carlino, in provincia di Udine, dove Gianfranco Baldin ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, trascinato dalla corrente del torrente Cormor. Dopo 23 ore di ricerche intense, il corpo dell'uomo è stato ritrovato, lasciando un profondo dolore nella comunità e una riflessione sul coraggio e l'amore incondizionato verso gli animali.

CARLINO (UDINE) - Trovato senza vita Gianfranco Baldin, l'uomo che si era tuffato per salvare il suo amico a quattro zampe della corrente del torrente Cormor a Carlino, in provincia di Udine.... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gianfranco Baldin si tuffa nel torrente Cormor per salvare il cane e viene trascinato dalla corrente: trovato morto dopo 23 ore di ricerche

Tragedia di Carlino, ritrovato il corpo senza vita di Gianfranco Baldin

Tragedia a Carlino: è stato ritrovato senza vita il corpo di Gianfranco Baldin, 63 anni, scomparso sabato 24 maggio 2025.

Si tuffa nel torrente per salvare il cane, trovato senza vita il 63enne trascinato via dalla corrente del Cormor. Le 23 ore di ricerche e il drammatico epilogo

Tragedia a Carlino, in provincia di Udine, dove un 63enne ha perso la vita mentre tentava di salvare il suo cane, trovato senza vita nel torrente Cormor.

